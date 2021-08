L’Atalanta vince ma trema: Gasperini suona l’allarme sul top infortunato

Nella vittoria di Torino contro i granata l’Atalanta ha vinto 2 a 1. In casa nerazzurra c’è preoccupazione per Muriel.

Esordio vincente in campionato per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che ha faticato molto più del previsto per avere la meglio sul ‘nuovo’ Torino di Ivan Juric. Una rete nel finale di Roberto Piccoli ha ‘regalato’ i 3 punti ai nerazzurri che nel primo tempo erano passati in vantaggio grazie al ‘solito’ Luis Muriel.

La squadra bergamasca non ha offerto una gran prestazione complice una condizione non ottimale e diverse assenze tra i titolari, ma il colombiano ha iniziato la stagione cosi come ha concluso la scorsa, ovvero a suon di gol.

Atalanta, le parole di Gasperini su Luis Muriel

Tra le varie note positive con i 3 punti c’è anche una nota negativa. In conferenza stampa Gasperini ha parlato anche delle condizioni del giocatore colombiano, uscito malconcio. Ecco le sue parole:

“Muriel ha avuto un problemino che valuteremo, vedremo nei prossimi giorni ma non credo sia qualcosa di grave. Ha fatto un gol straordinario, poi nel secondo tempo era in difficoltà”.