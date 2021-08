Il clamoroso sgarbo del Napoli alla Juve: “Spalletti l’ha chiamato”

In questi giorni di mercato il Napoli cerca rinforzi a centrocampo. Tra i vari accostati nelle ultime ore è arrivata una clamorosa ipotesi.

Il Napoli di Luciano Spalletti debutterà oggi in campionato contro il Venezia, ma la società azzurra è ancora a caccia di rinforzi per perfezionare la rosa. Le priorità di Cristiano Giuntoli sono un terzino sinistro ed un centrocampista, ma gli azzurri vorrebbero fare operazioni solo in prestito.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport la società azzurra starebbe valutando la clamorosa ipotesi di riportare in Italia l’ex centrocampista della Juve ed attuale calciatore del Barcellona Miralem Pjanic. Sul giocatore da tempo ci sono proprio i bianconeri, ma il Napoli starebbe pensando a questa opportunità.

Napoli, Spalletti ha chiamato Pjanic

Luciano Spalletti e Miralem Pjanic hanno condiviso parte della propria esperienza a Roma e secondo il quotidiano il tecnico avrebbe chiamato il giocatore per sondare la sua disponibilità.

La trattativa non è affatto semplice e per avere esito positivo ci vuole la volontà di tutte le parti: del Napoli, del giocatore e soprattutto del Barcellona che dovrebbe accollarsi buona parte dei 6.5 milioni di euro percepiti annualmente dal regista bosniaco.