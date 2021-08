Alle 18.30 ancora in campo la Serie A, con la prima giornata che procede in questa domenica di agosto. Si affrontano Udinese e Juventus.

Una Serie A tornata già nella giornata di ieri, e che proseguirà oggi con tante squadre importanti che dovranno scendere in campo per rispondere a quelle che sono state le vittorie di Inter, Lazio ed Atalanta. I nerazzurri sono tornati a vincere con convinzione, la Dea resta una certezza e la Lazio di Sarri già diverte i suoi tifosi. Primo stop, invece, per il Verona di Eusebio di Francesco che ha ceduto in casa contro il Sassuolo del neo allenatore Dionisi.

Torna in campo la Juventus, chiamata ovviamente a dimostrare fin da subito di aver assimilato i dettami del nuovo (vecchio) allenatore. Con Massimiliano Allegri la dirigenza bianconera spera seriamente di potersi lasciare alle spalle la difficile annata vissuta con Andrea Pirlo, con la Vecchia Signora che ha corso il rischio di restare addirittura fuori dalla zona Champions.

Oggi si scende in campo alla Dacia Arena, dove ad attendere i bianconeri ci sarà l’Udinese di Luca Gotti. La squadra friulana vuole a tutti i costi cominciare bene la stagione, e di sicuro partire con una vittoria contro la Juventus garantirebbe un primo e positivo passo in questo avvio di campionato.

Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali