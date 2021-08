“Non ce la faccio”: Milan, dall’esaltazione ai piedi per terra

Il neo acquisto del Milan Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa ed ha ammesso di non essere ancora in condizioni ottimali.

E’ un Milan molto attivo quello visto in questa sessione di calciomercato. I rossoneri sono al lavoro da tempo per dare a Stefano Pioli una squadra competitiva su più fronti e per questo motivo la società ha investito e realizzato quasi una decina di acquisti.

Una rosa di primo piano con rincalzi di qualità era l’obiettivo e tra questi c’è sicuramente Alessandro Florenzi. Più che rincalzo il nazionale azzurro è un giocatore che può fare il jolly e che soprattutto può essere un giocatore che si alterna sulla fascia a Davide Calabria.

Milan, le parole di Florenzi in conferenza stampa

Florenzi è arrivato in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto ed il motivo delle difficoltà avute in questi anni è soprattutto fisico. In conferenza stampa l’ex Roma e Psg ha fatto chiarezza proprio sulle sue condizioni:

“Dobbiamo essere una squadra concentrata e mettere quella cattiveria che ci distingue. Non ho ancora 90 minuti nella gambe, devo lavorare e tra non molto sarò al 100%. Se ho parlato con Romagnoli? Sì abbiamo parlato del più e del meno. Avremo modo di parlare ancora anche perchè siamo già proiettati a lunedì alla gara con la Sampdoria”.