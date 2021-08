“Ronaldo fuori”: Juve, arriva la bomba nel pre-partita

Allegri ha scelto di non schierare titolare Ronaldo contro l’Udinese. La decisione del tecnico toscano farà molto discutere.

La Juventus vuole tornare ad essere la Regina del campionato italiano e per farlo ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano e i dirigenti juventini sanno benissimo che per essere di nuovo competitivi per la vittoria finale bisogna rinforzare il centrocampo.

Manuel Locatelli, il grande obiettivo del mercato bianconero, è stato ufficializzato nei giorni scorsi, ma la Juventus sta cercando di prendere anche Pjanic. I bianconeri esordiranno in campionato tra circa un’ora contro l’Udinese di Gotti e dalle scelte di Allegri sembrerebbe arrivare un messaggio chiaro sul mercato juventino.

Juventus, Ronaldo in panchina contro l’Udinese

Ronaldo, come apparso dalla formazione ufficiale della Juventus, partirà dalla panchina nel match contro l’Udinese. La decisione di Allegri potrebbe rappresentare sia un indizio sulla presunta cessione del portoghese che un’incredibile bocciatura tecnica. Una scelta che innescherà sicuramente molte indiscrezioni di mercato.

Secondo ‘Sky Sport’, lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto di non giocare dal primo minuto. Il portoghese spera di cambiare squadra nei prossimi giorni, ma al momento la Juventus non ha ricevuto offerte ufficiali per il giocatore.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Udinese, Allegri aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro del fuoriclasse: “Se Ronaldo va via? Mi ha detto che resta con noi. E’ un valore aggiunto che garantisce un numero determinato di reti realizzate durante l’arco di una stagione”.