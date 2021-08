Roma, l’idea tattica di Mourinho: arriva il nuovo rinforzo

Dopo l’ottimo esordio in campionato contro la Fiorentina, la nuova Roma di Mourinho è pronta a recitare una parte da protagonista in vista della stagione. Il tecnico portoghese è pronto ad abbracciare un altro nuovo acquisto

La Roma è pronta a scalare le marce per recitare una parte da protagonista ai vertici della classifica di Serie A. Dopo l’ottimo successo contro la Fiorentina nella 1^ giornata di campionato, i giallorossi potrebbero puntellare la rosa con un altro nuovo acquisto, pronto ad abbracciare il progetto dei capitolini.

Mourinho punterà forte sul 4-2-3-1, ecco perchè il tecnico portoghese avrebbe richiesto l’arrivo di un nuovo mediano forte fisicamente, abile nel dettare i tempi della manovra, ma perfetto anche in fase di impostazione. Indice puntare su Zakaria, attualmente in forza al Borussia Monch. e grande protagonista con la Svizzera nel recente Europeo vinto dall’Italia.

Calciomercato Roma, obiettivo Zakaria: operazione complicata

Mourinho proverà a convincere la società giallorossa ad accontentare le sue richiese. Difficilmente, la Roma, però, potrà investire una nuova somma di denaro dopo i recenti acquisti, su tutti quello di Abraham, costato oltre 40 milioni di euro.

L’affare Zakaria potrebbe entrare nel vivo nella parte finale di mercato, ma sul centrocampista svizzero resta forte anche l’interesse di diverse squadre di Premier League. Per quel che riguarda l’attacco, invece, Mourinho non ha escluso la possibilità di poter assistere alla coppia Shomurodov-Abraham in campo contemporaneamente.