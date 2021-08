Lucas Torreira si appresta al ritorno in Italia: questo pomeriggio raggiungerà la Fiorentina per rilanciarsi dopo un anno molto difficile

Vincenzo Italiano ha il centrocampista che stava aspettando. Lucas Torreira è prossimo al ritorno in Italia. A darne notizia è stato il giornalista Alfredo Pedullà. Il calciatore torna così nel paese che lo ha fatto conoscere al grande calcio e da cui si è separato nel 2018 quando l’Arsenal lo ha strappato alla Sampdoria per poco meno di 30 milioni di euro.

I ‘Gunners’ nella scorsa stagione lo hanno già girato in prestito all’Atletico Madrid ma con i ‘colchoneros’ di Simeone, Torreira ha trovato poco spazio, complici anche alcune vicissitudini personali che ne hanno condizionato i mesi trascorsi in Spagna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torreira torna in Italia: per la Fiorentina di Commisso riscatto fissato a 15 milioni, oggi parte per la città

Attraverso un tweet Alfredo Pedullà ha aggiornato le notizie già date ieri sera. Lucas Torreira partirà verso Firenze nel pomeriggio. Il centrocampista proverà a rilanciarsi in Italia dopo i mesi burrascosi appena trascorsi. Un periodo, successivo alla scomparsa della madre, che ha turbato molto l’ex Sampdoria al punto di chiedere il trasferimento al Boca Juniors per avvicinarsi alla famiglia. Adesso, però, Torreira corona un altro suo sogno: tornare a giocare in Serie A. Nel massimo campionato italiano, l’uruguayano ha disputato 711 partite firmando 4 gol. Il calciatore uruguayano si trasferirà alla Fiorentina di Commisso in prestito oneroso con riscatto già fissato a 15 milioni, come raccolto da Pedullà. Per rinascere ha scelto la culla del Rinascimento.

LEGGI ANCHE >>> Insigne ha risposto a De Laurentiis. Con ‘dos huevos’ grossi così

Per la Fiorentina si tratta di un’alternativa di prestigio per la mediana. I viola, che hanno sognato Miralem Pjanic, aumentano il proprio dinamismo a centrocampo. Nel modulo di Italiano, Torreira andrà ad occupare la posizione di mediano occupata da Pulgar nel match contro la Roma persa dai viola per 3-1.

Nella passata stagione, Torreira ha disputato 26 partite con la maglia dell’Atletico Madrid ma in rarissime circostanze è stato impiegato come titolare, tanto che al termine del corso ha accumulato poco più di 700 minuti. Con la squadra di Simeone si è proclamato campione di Spagna.