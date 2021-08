Juve, la domenica terribile di Szczesny non è finita con gli errori di Udine

Dopo il pareggio contro l’Udinese, Szczesny è rientrato a casa ma il portiere della Juventus ha subito un incidente stradale durante il percorso. Ne è uscito illeso.

Wojciech Szczesny è balzato agli onori della cronaca in Udinese-Juventus per una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative e della sua media personale. Un fallo da rigore e una brutta uscite sono valse il pareggio alla squadra di Gotti, ma la domenica del portiere polacco è terminata volendo anche peggio, a causa di un incidente stradale di rientro a casa.

Juventus, domenica da incubo per Szczesny: incidente di rientro a casa

Come dettagliato dal ‘Corriere dello Sport’, il calciatore è stato tamponato mentre era diretto verso casa e per fortuna non c’è stata alcuna conseguenza fisica, se non il grande spavento. Pare, infatti, che una macchina non abbia rispettato la precedenza, tagliando così la strada a Szczesny, rendendo inevitabile lo scontro.

Brutti momenti che, di ritorno a casa, sfortunatamente non sono stati bilanciati da altri positivi. Il portiere, infatti, è stato preso di mira sui social dai tifosi della Juventus, che a gran voce hanno cominciato a chiedere di sostituirlo con Perin. Indubbiamente, il polacco saprà farsi valere dopo essersi confrontato, alla ripresa degli allenamenti, anche coi compagni di squadra.