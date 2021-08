Atalanta, doppio colpo da urlo (c’è un campione d’Europa)

L’Atalanta si pone due colpi ambiziosi sul finire del calciomercato: i nerazzurri hanno messo nel mirino anche un campione d’Europa, Berardi

Due colpi per accrescere ulteriormente la propria qualità. L’Atalanta ci pensa e proverà a piazzarli in questi ultimi di calciomercato per offrire a Gian Piero Gasperini un’ampia possibilità di scelta. I nerazzurri mirano con decisione sul campionato di Serie A, all’interno del quale sono ormai riconosciuti come una squadra d’élite per via degli ottimi piazzamenti raggiunti negli ultimi anni. E anche il calibro dei calciatori sui quali ha puntato l’attenzione sono indice di un’asticella che mira sempre più in alto. Non a caso, una delle ultime prede è un campione d’Europa.

L’Atalanta studia due super colpi per Gasperini: riflettori puntati su Domenico Berardi e Sofyan Amrabat

Un esterno d’attacco e un centrocampista per ampliare le risorse di un organico che negli ultimi anni ha saputo sorprendere, non solo in Italia ma anche in Europea. La corsa verso l’alto dell’Atalanta risulta essere sempre più ambiziosa. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini adesso punto anche Domenico Berardi. Il cosentino del Sassuolo a 27 anni pensa di essere pronto per compiere il grande salto. Da ormai una vita è in neroverde e vuole compiere un altro step nella sua carriera. Il trasferimento a Bergamo gli darebbe l’opportunità di giocare la Champions League. Un ottimo biglietto da visita dopo l’appetito generato dalla vittoria nell’Europeo. Il Sassuolo – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ continua a chiedere per lui 35 milioni. Almeno questa è la valutazione iniziale. Una cifra che spaventa l’Atalanta ma anche la Fiorentina, l’altra squadra che lo sta seguendo da vicino. L’attaccante neroverde gradirebbe un trasferimento nel club orobico. Per compiere il percorso si può profilare un’operazione simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus, prestito con obbligo di riscatto. Un piano del genere renderebbe maggiormente sostenibile la negoziazione.

Dopo la cessione dell’ex Milan anche altri elementi della rosa di Dionisi hanno chiesto di ricevere lo stesso trattamento per andare via.

Oltre all’attaccante, l’Atalanta vuole aggiungere alla sua rosa pure un mediano e Sofyan Amrabat sta diventando il profilo più caldo considerate le difficoltà ad arrivare a Thorsby. Il calciatore viola potrebbe infatti essere preso in prestito mentre per il norvegese i blucerchiati rendono la strada più difficoltosa.

Berardi e Amrabat rappresentano quindi due opzioni per l’Atalanta di Gasperini che nel frattempo, dopo l’infortunio di Castagne, ha sistemato pure le fasce con l’arrivo di Davide Zappacosta, appena prelevato dal Chelsea per una cifra che si aggira intorno ai 9 milioni di euro.