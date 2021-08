Spalletti può perdere l’attaccante: trattativa in chiusura

Il Marsiglia sta trattando Ounas con il Napoli: operazione in fase avanzata, c’è ottimismo per la chiusura

Dopo gli acquisti, nel corso di questa sessione di mercato, di Under e Lirola, l’Olympique Marsiglia sarebbe vicino a chiudere un altro colpo proveniente dalla Serie A.

Come riporta ‘Telefoot’ il club francese starebbe infatti trattando con il Napoli l’acquisto dell’esterno algerino Adam Ounas, che ha passato l’ultima stagione in prestito tra Cagliari e Crotone.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ounas dal Napoli al Marsiglia, trattativa in fase avanzata

L’operazione sarebbe in fase avanzata, anche se non ancora chiusa. Ci sarebbe tuttavia ottimismo per una sua definizione positiva.

Potrebbero essere superate, perciò, le resistenze di Luciano Spalletti, che avrebbe preferito non privarsi di Ounas, considerato una valida alternativa ai titolari.

LEGGI ANCHE>>> Napoli, è ufficiale la notizia che fa tremare i tifosi: “Niente Juve”26

Ma le esigenze di bilancio potrebbero convincere il ds azzurro Cristiano Giuntoli a lasciar partire un calciatore ritenuto non fondamentale, in assenza di offerte irrinunciabili per altre pedine della rosa.

Con Ounas che si appresterebbe quindi a seguire lo stesso percorso che ha fatto pochi mesi fa Arek Milik, direzione Marsiglia.