Napoli, Lazio e Roma, sorteggio con brivido: le avversarie da evitare

Oggi in programma i sorteggi di Europa League e Conference League. Napoli, Lazio e Roma attendono di conoscere i rispettivi avversari.

Ancora poche ore e Napoli, Lazio e Roma conosceranno le rispettive avversarie europee. Si terranno infatti oggi ad Istanbul i sorteggi dei gironi di Europa League (alle ore 12) e Conference League (alle 13). Gli azzurri, seconda squadra del lotto per ranking, ed il club capitolino sono in prima fascia e sperano di dover evitare avversari ostici quali Leicester, Psv, Eintracht Francoforte, Marsiglia e West Ham.

Sorteggi Europa League e Conference League, le possibili avversarie per Napoli, Lazio e Roma

La manifestazione, quest’anno, ha cambiato format: la prima di ogni girone, anziché dover giocare i sedicesimi di finale come accadeva in passato, si qualificherà direttamente agli ottavi di finale. La terza, invece, non andrà più a casa bensì potrà prendere parte alla fase ad eliminazione della nuova Conference League. Modifiche prese al fine di aumentare il livello delle partite e coinvolgere ulteriormente le squadre che prendono parte ai tornei.

Anche la Roma, reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 contro il Trabzonspor firmata da Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, attende di conoscere il proprio destino. I giallorossi è testa di serie e gli unici avversari che potrebbero creare qualche grattacapo, dando uno sguardo alla lista, sono il Rennes, il Feyenoord e l’Union Berlin. Nomi che non spaventano l’ambiente. L’attesa sta per finire. Le italiane sono pronte ad iniziare il proprio cammino in Europa.