Inter, la furia dei tifosi dopo il gol del Verona: “Ora basta”

L’Inter sta giocando in questi minuti la sua gara contro il Verona ma è al momento sotto di un gol per un grave errore di Handanovic.

Il parziale, alla fine del primo tempo, vede in vantaggio il Verona sull’Inter per 1-0, grazie al gol realizzato da Ilic al 15′. La rete dei padroni di casa è, però, arrivata a causa di un grave errore commesso da Samir Handanovic. In fase di costruzione, infatti, il portiere nerazzurro ha sbagliato un passaggio che è stato intercettato dal giocatore del Verona. Nulla ha poi potuto sul tiro del centrocampista davanti allo specchio della porta.

L’errore grave di Handanovic costa caro all’Inter: i tifosi sono furiosi

Se l’Inter ha chiuso il primo tempo della partita sotto di un gol è a causa di un errore commesso da Handanovic. In fase costruzione, il portiere sbaglia la misura del passaggio diretto a Brozovic. Il pallone viene perso perciò al limite dell’area di rigore. Ilic, allora, sfrutta al massimo l’occasione e, con un pallonetto, mette a rete il suo tiro. Inoltre, dalla scorsa stagione di Serie A, il portiere sloveno è il giocatore che ha commesso più errori (4 in totale) che hanno portato al gol l’avversario.

Non si è fatta perciò attendere l’ira dei tifosi nerazzurri. “Adesso anche basta Handanovic“: è solo una delle frasi (più morbide) che meglio possono riassumere la rabbia che in questo momento il mondo interista sta provando nei confronti del portiere che da anni ormai veste la maglia dell’Inter e che della squadra è anche il Capitano. Resta un tempo intero alla squadra di Simone Inzaghi per recuperare e tentare di ribaltare il risultato finale, per portare a casa i tre punti sperati.