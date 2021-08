Juve, che stoccata: la sorella di Ronaldo provoca sui social

Ronaldo ha lasciato la Juventus per ritornare al Manchester United. La sorella del portoghese non le ha mandate a dire ai bianconeri.

Dopo il pareggio contro l’Udinese di domenica scorsa, la Juventus affronterà domani sera l’Empoli. Allegri pretende i tre punti per ripartire subito, ma in casa bianconera si parla solo dell’addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lasciato la squadra piemtonese dopo 3 stagioni, segnando 101 gol in 134 presenze.

Ronaldo è ritornato al Manchester United dopo 11 anni. In giornata sembrava chiusa l’operazione con il City, ma poi i ‘Red Devils’ hanno dato l’accelerata definitiva per riportare il portoghese all’Old Trafford. Il rapporto tra il fuoriclasse e la Juve sembrava ai minimi termini già da tanto tempo e la conferma di tutto ciò arriva direttamente dalla famiglia del giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🔴 "Benvenuto nel posto che ti merita" La sorella di #Ronaldo cosí su Instagram… pic.twitter.com/PI0qy3lVzH — serieAnews.com (@serieAnews_com) August 27, 2021

Juventus, la ‘frecciatina della sorella di Ronaldo ai dirigenti bianconeri

Katia Aveiro, sorella di Ronaldo, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato il trasferimento di suo fratello e non ha risparmato una ‘frecciatina’ alla Juventus: “Bentornato a casa amore mio. Benvenuto nel posto che ti merita. Sono orgogliosa di te e grazie per essere il grande uomo che sei”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus è sempre la partita delle polemiche

E’ un messaggio neanche così poi velato alla dirigenza bianconera. La Juventus adesso è alle prese con la ricerca del sostituto di Ronaldo. I nomi, per adesso, accostati alla squadra di Allegri sono quelli di Raspadori, Scamacca e Kean. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il prossimo attaccante juventino.