Tutte le probabili formazioni della 2^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Udinese- Venezia, poi a seguire il match tra Verona-Inter. Fari puntati anche sulla sfida tra Juventus-Empoli, bianconeri senza Ronaldo

Tutto pronto per la 2^ giornata di campionato. Juventus a caccia di riscatto dopo il deludente pareggio per 2-2 contro l’Udinese, Milan pronto ad ospitare il Cagliari, mentre il Napoli farà visita al Genoa senza lo squalificato Osimhen. A

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese-Venezia (venerdì ore 18.30, Dazn)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Okaka.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Sigurdsson.

Verona-Inter (venerdì ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Casale, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Atalanta-Bologna (sabato ore 18.30, Dazn)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic.

Lazio-Spezia (sabato ore 18.30, Dazn)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Radu, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.

Fiorentina-Torino (sabato ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.

Juventus-Empoli (sabato ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

Genoa-Napoli (domenica 18.30, Dazn)

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Hernani, Badelj, Rovella, Sabelli; Pandev, Bianchi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano.

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 18.30, Dazn e Sky Calcio)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Djuricic, Raspadori, Boga; Caputo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella.

Milan-Cagliari (domenica ore 20.45, Dazn)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

Salernitana-Roma (domenica ore 20.45, Dazn)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LEGGI ANCHE >>> “Creano il caos per prenderlo”: il retroscena che coinvolge Real e Juve

Infortunati Serie A, 2^ giornata: dubbi Arnautovic e Luiz Felipe

Dubbio Arnautovic in questa 2^ giornata di campionato a causa di un fastidio muscolare. Come confermato da Mihajlovic in conferenza stampa, l’attaccante sarà valutato nel corso delle prossime ore. In dubbio la sua presenta contro l’Atalanta.

Stesso discorso per Luiz Felipe: il centrale della Lazio, bloccato in allenamento nella giornata di ieri, difficilmente sarà a disposizione in vista della sfida contro lo Spezia, al suo posto pronto Radu.

Buone notizie per Allegri e la Juventus: Rabiot tornerà a disposizione e Morata ha completamente recuperato dai recenti acciacchi fisici. Entrambi saranno a disposizione contro l’Empoli.