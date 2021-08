“E’ in uscita”: l’annuncio del Barcellona fa sognare la Juventus

Nonostante la convocazione in campionato il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha confermato come Miralem Pjanic sia in uscita.

Dopo l’acquisto di Manuel Locatelli l’obiettivo della Juventus è regalare ad Allegri anche Miralem Pjanic, centrocampista con il quale ha condiviso tante vittorie in bianconero. Il giocatore è fuori dai piani del Barcellona ed anche il tecnico Koeman lo ha confermato.

Sulle tracce del regista bosniaco ci sono Juventus, Napoli e Fiorentina e visto l’oneroso ingaggio il giocatore potrebbe partire in prestito. Il tecnico olandese ha lanciato un ulteriore indizio nel corso della conferenza stampa in vista del Getafe.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’annuncio di Koeman in vista di Barcellona-Getafe

Koeman ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Getafe ed anche Pjanic è presente nell’elenco. Il ct olandese ha chiarito il motivo di questa scelta in conferenza:

LEGGI ANCHE >>> Pjanic, Juve out ma c’è ancora una pista per l’Italia: resta un ostacolo

”Mancano ormai pochi giorni per le ultime cessioni e certamente Pjanic è uno dei nostri giocatori in partenza. Si sta comportando bene e per questo è rientrato fra i convocati per la partita col Getafe, sarebbe stata una mancanza di rispetto non farlo”.