La doppia cessione dell’Inter inguaia il Milan: il piano di Marotta

Con l’acquisto di Correa l’Inter ha completato il mercato in entrata. Ora il club nerazzurro è concentrato al lavoro per sfoltire la rosa.

Il calciomercato dell’Inter in entrata è praticamente completo e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per sfoltire la rosa e concedere cosi spazio ai giovani talenti che avrebbero sicuramente un minutaggio minore nella squadra di Simone Inzaghi.

Come riporta Sportmediaset l’Inter ha raggiunto l’accordo per la cessione in prestito di Lucien Agoume ed Eddie Salcedo al Brest, club che milita in Ligue1. I due giovani talenti avranno cosi l’opportunità di mettersi in mostra in un buon club in un campionato straniero.

La doppia opportunità per l’Inter notata da Marotta

Con questa operazione l’Inter potrebbe inoltre fare un clamoroso sgarbo ai cugini del Milan. Nel Brest c’è il giovane trequartista Romain Faivre, giocatore nel mirino del club rossonero.

Secondo l’emittente, nel caso il Milan non riuscisse a chiudere per il giocatore nei prossimi giorni di mercato, i cugini nerazzurri potrebbero fare un tentativo per acquistare a sorpresa il giocatore. Il blitz nerazzurro sarebbe però possibile solo il prossimo anno visto che la società ha già annunciato che quest’estate il calciomercato è chiuso.