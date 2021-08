Juve, si volta pagina: tutto fatto per l’attaccante, le cifre

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, la Juventus ha trovato l’accordo totale con Moise Kean.

Ieri è stata la giornata del trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Il portoghese tornerà ad indossare la maglia dei ‘Red Devils’ dopo 11 anni. In un primo momento sembrava imminente il passaggio del portoghese al Manchester City, ma alla fine ‘l’amarcord’ ha vinto su tutto e tutti.

Ronaldo ha voluto lasciare la Juventus a tutti i costi. Il giocatore non sentiva più la fiducia della dirigenza piemontese. Dopo l’ufficialità della cessione del portoghese, tantissimi nomi di possibili sostituti sono stati accostati al team bianconero. Trai tanti c’è un giocatore che sembra essere in pole position per trasferirsi a Torino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, scelto Kean come sostituto di Cristiano Ronaldo

Come quanto raccolto da ‘Sportitalia’, la Juventus ha raggiunto l’accordo totale con Moise Kean durante l’incontro con Mino Raiola, agente dell’attaccante, avvenuto l’altro ieri. Il team bianconero ora sta trattando con l’Everton per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juve, che stoccata: la sorella di Ronaldo provoca sui social

La Juventus ha scelto Kean per sostituire Ronaldo, ma non è escluso l’arrivo di un altro centravanti. Per il giocatore sarebbe un ritorno, visto che ha già indossato la maglia bianconera sia con la Primavera che con la prima squadra, prima di essere ceduto proprio all‘Everton nel 2019 per 27,5 milioni di euro più bonus.