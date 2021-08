“Abbiamo fatto delle valutazioni”: l’annuncio che blocca il top player

Il futuro di Domenico Berardi resta in bilico, Carnevali parla delle valutazioni del club nel pre-partita di Sassuolo-Sampdoria.

Il futuro di Domenico Berardi resta ancora incerto. La Fiorentina sogna di averlo in squadra, il Sassuolo però non vuole cederlo. Dal canto suo, il giocatore neroverde ha dichiarato di essere favorevole a un’eventuale cessione. In merito a ciò, è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, il dirigente sportivo Giovanni Carnevali prima della partita di Sassuolo-Sampdoria, che si sta giocando in questi minuti.

Carnevali parla delle valutazioni fatte sul futuro di Domenico Berardi

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, dunque, Carnevali ha dichiarato: “Tenere tutti i nostri gioielli? Non è facile, speriamo che il mercato finisca presto. Abbiamo tante richieste per i nostri attaccanti ma cercheremo di tenere tutti. Berardi per noi è il giocatore più importante e vorremmo trattenerlo: al momento non c’è nulla di importante e penso alla fine possa rimanere“.

Parla poi più in generale del calciomercato, ma anche della situazione legata al futuro di Scamacca: “Mercato? Dovrebbe terminare sempre prima che inizi il campionato. Scamacca ha rifiutato una cessione in un campionato straniero perché vuole rimanere in Serie A: può essere che alla fine anche lui resti con noi”.