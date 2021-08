La rivelazione di Giuntoli sul futuro di Insigne spaventa i tifosi

Giuntoli parla, nel pre-partita di Genoa-Napoli, del futuro di Lorenzo Insigne: le sue dichiarazioni non sono rassicuranti.

Lorenzo Insigne e il Napoli ancora non trovano un accordo per il rinnovo di contratto. Il capitano dei partenopei resta in scadenza nel 2022. Non sembra esserci, dunque, al momento nessun punto d’incontro tra domanda e offerta. Il club offre una cifra, Insigne vorrebbe di più. De Laurentiis non molla la presa e resta sulla sua posizione.

Rinnovo di Insigne in bilico, parla Giuntoli

Il Napoli di Luciano Spalletti è in questi minuti impegnato al Marassi nella sfida di campionato contro il Genoa. Nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn, il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli che ha dichiarato: “Siamo fiduciosi, la squadra è rimasta quasi intatta. Mercato chiuso? Chiude tra due giorni. Siamo sempre soddisfatti, squadra valida. Sono rimasti i più importanti. Rinnovo Insigne? Non ci sono novità“.

Nessuna novità all’orizzonte dunque. Ma queste sono parole che spaventano i tifosi del Napoli che non vogliono fare a meno del capitano della propria squadra. Sicuramente Insigne ha ancora un anno di contratto davanti a sé, ma l’obiettivo è quello di tenerlo tra le fila del Napoli ancora a lungo.