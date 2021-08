Juve, non solo Kean: Allegri avrà un nuovo centravanti

La Juve è ancora alla ricerca di un attaccante che possa dare maggiori sicurezze ad Allegri: oltre Kean, può arrivare Icardi.

Moise Kean è arrivato a Torino poche ore fa e ha già svolto le visite mediche. Si attende la firma sul contratto che lo legherà alla Juve e poi sarà solo questione di ufficialità. Dopo la brutta serata che i bianconeri hanno passato nella giornata di ieri contro l’Empoli, ad Allegri servono maggiori certezze in rosa. Per questo motivo, in queste ultime ore di calciomercato, si cercano due nomi: uno per il centrocampo e uno per l’attacco.

Per l’attacco della Juve resta in pole position il nome di Mauro Icardi

Il dirigente sportivo dei bianconeri, Cherubini, sta lavorando, in questi ultimi due giorni di calciomercato, alle operazioni che potrebbero portare un nome nuovo nell’attacco della Juventus. Il primo nome sul taccuino dei bianconeri è quello di Mauro Icardi, attualmente di proprietà del Paris Saint-Germain.

Dalla Francia arrivano conferme. Secondo il francese Footmercato.net, l’interesse della Juve per Icardi sarebbe concreto ma Leonardo, dirigente sportivo del PSG, vuole monetizzare. Quindi, il club parigino potrebbe aprire alla richiesta del prestito ma solo se si trattasse di una trattativa con obbligo di riscatto.