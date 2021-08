Juventus ko, intanto a Torino è sbarcato il colpo post Ronaldo

In serata, qualche minuto dopo la sconfitta della squadra di Allegri contro l’Empoli, è atterrato a Torino Moise Kean.

Dopo il pareggio contro l’Udinese e la sconfitta contro l’Empoli di questa sera, la Juventus ha 1 solo punto in classifica. E’ la terza volta che accade in 52 anni che i bianconeri non riescono a vincere una delle prime due partite del campionato. La squadra di Allegri ha cercato di pareggiare il gol di Mancuso, ma senza idee.

Non sono stati giorni facili in casa juventina: dalla cessione di Ronaldo al Manchester United alla sconfitta di questa sera contro i toscani. La Juventus con l’addio del portoghese risparmierà tantissimo a livello economico, ma deve andare anche a sostiture un giocatore che in 3 anni ha segnato ben 101 gol.

Moise Kean domani effettuerà le visite mediche di rito al J Medical

Come riportato da ‘SKY Sport’, il primo acquisto bianconero per rispondere alla cessione di Ronaldo è Moise Kean. L’attaccante è arrivato a Torino in serata. Il giocatore si è trasferito dall’Everton in prestito biennale. Prestito che può diventare d’obbligo a determinate condizioni.

L’operazione, tra il costo del prestito e riscatto, si basa tra i 22 e i 23 milioni di euro. Kean ritorna alla Juventus dopo 2 anni. L’attaccante domani svolgerà al J Medical le visite mediche di rito. Il mercato bianconero potrebbe continuare sia con l’acquisto di un altro centravanti che di un, su richiesta di Allegri, centrocampista pensante.