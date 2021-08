Mourinho sorride: Abraham si sblocca e la Roma affonda la Salernitana

La Roma di Mourinho continua a macinare punti e risultati: contro la Salernitana si sblocca Abraham, trionfo netto dei giallorossi

Nonostante la disparità dei valori in campo, il risultato era tutto da guadagnare. Soprattutto dopo le fatiche europee e contro una Salernitana vogliosa di far bene all’esordio stagionale all’Arechi. E invece, la Roma trionfa in Campania e lo fa con uno 0-4 tanto netto quanto rumoroso.

D’altronde, il risultato di parità era durato semplicemente lo spazio di quarantacinque minuti. Nel secondo tempo, poi, Pellegrini la sblocca e la chiude, in un poker che vede andare a segno ancora Veretout e porre la prima firma italiana per Tammy Abraham. L’ex Chelsea si conferma uno degli acquisti più interessanti del campionato italiano e si sblocca con un bellissimo destro di potenza.

Al triplice fischio, Mourinho può sorridere: la sua Roma viaggia già ad alte velocità, dopo essersi scrollata di dosso le insicurezze più latenti della scorsa stagione. E in una giornata dove i cugini biancocelesti vincono per 6-1, i capitolini avvertono: anche questa Roma sa come divertire e dominare.