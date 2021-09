E’ ufficiale il colpo a sorpresa last minute del calciomercato

Dopo il dietrofront di De Laurentiis per la cessione di Petagna, la Sampdoria ha preso dal Sassuolo Caputo.

Da pochi minuti è terminata la sessione estiva del calciomercato che ha visto il cambio di casacca di Messi e Cristiano Ronaldo che sono andati, rispettivamente, al PSG e al Manchester United. L’ultimo giorno del mercato italiano è stato caratterizzato da tante trattative: da Zaccagni alla Lazio all’ufficialità di Messias al Milan.

Anche la Sampdoria è stata molto attiva sul mercato. Ferrero ha fatto di tutto per prendere un attaccante da affiancare a Fabio Quagliarella. Dopo che è saltata la trattativa per Petagna, per i doriani è stata una corsa contro il tempo per prendere un centravanti. Negli ultimi istanti di calciomercato è arrivata la tanto agognata ufficialità.

Sampdoria, preso Ciccio Caputo dal Sassuolo all’ultimo secondo

La Sampdoria ha preso Ciccio Caputo dal Sassuolo. Il centravanti firmerà un contratto triennale e si trasferirà tramite un prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il club ligure ha ufficializzato l’acquisto tramite un tweet che è un chiaro riferimento all’ex attaccante dell’Empoli.

Con la cessione di Ciccio Caputo, il Sassuolo ha deciso di puntare fortemente su Scamacca e Raspadori. Ottimo colpo per la Sampdoria che avrà una coppia d’attacco formata da Quagliarella-Caputo, un po’ avanti con l’età, ma che sicuramente garantirà un numero determinato di gol siglati.