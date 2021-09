Era ad un passo dall’Inter, adesso è ufficiale in Spagna

E’ stato vicinissimo ad indossare la maglia dell’Inter, adesso è pronto ad approdare in Spagna: è ufficiale il prestito

Dopo l’addio di Hakimi sulla fascia destra, sono stati diversi i profili che l’Inter ha sondato per affidare l’eredità dell’esterno marocchino. Il mercato ha presentato tanti profili, ma chi più, chi meno, tutti hanno interessato la dirigenza nerazzurra. E solo ad agosto, quest’ultima ha raggiunto una decisione sul da farsi.

L’arrivo di Denzel Dumfries è stato, infatti, in bilico sino all’ultimo minuto con un altro nome. Quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo di proprietà dell’Arsenal era in uscita dai Gunners e, nel corso dell’estate, è risultato vicinissimo ad approdare in Serie A con la maglia dei nerazzurri.

Fu vicinissimo all’Inter, ora Bellerin approda in Spagna: è ufficiale al Real Betis

Adesso, per Hector Bellerin ci sarà una nuova avventura: ad attenderlo, il Real Betis che è pronto ad accogliere il terzino dell’Arsenal nella Liga. A comunicare l’ufficialità è lo stesso club biancoverde, con un tweet che non lascia troppo spazio all’immaginazione. Dopo una vita trascorsa con i colori dei Gunners sulla pelle (sette stagioni, 239 presenze, 9 reti e 29 assist), lo spagnolo è pronto ad un capitolo inedito della propria carriera e approderà al Betis in prestito secco dalla durata di una sola stagione. D’altronde, la convivenza tecnica con Mikel Arteta non è mai sbocciata e, da diverso tempo, Bellerin era considerato in uscita dal club britannico.