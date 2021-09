Juve nei guai: il comunicato della Lega non lascia scampo

La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi della terza giornata ed è arrivata una notizia che preoccupa sia Juve che Napoli.

I prossimi 9 e 10 Settembre si disputeranno le ultime gare di qualificazione per il Sud America per i prossimi Mondiali del 2022 che si disputeranno in Qatar. I sudamericani di Juve e Napoli, a causa dei tempi ristretti, rischiano cosi di saltare il big match della terza giornata di Serie A.

La Lega serie A ha annunciato infatti poco fa gli anticipi ed i posticipi per la prossima giornata di campionato ed il big match Juve-Napoli rischia di vedere tanti illustri assenti. Da Dybala a Cuadrado fino al portiere azzurro David Ospina, sono tanti i giocatori, sopratutto in casa bianconera che rischiano di non essere pronti per quella sfida. Con precisione la squadra di Allegri rischia di perdere Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bentancur e McKennie oltre appunto a quei due citati in precedenza.

Juve, sarà corsa contro il tempo per i giocatori sudamericani

I calciatori sudamericani, in campo appunto il 9 ed il 10, dovranno ‘fare letteralmente le corse’ per essere a disposizione e soprattutto al meglio nella sfida del Maradona Stadium, in programma sabato 12 alle ore 18.

Un inizio di stagione difficile può essere reso ancora più complicato dalle Nazionali con Allegri costretto a fare la conta per scegliere coloro che potranno scendere in campo per quell’occasione.