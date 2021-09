Milan, buone notizie per Pioli: torna a lavorare in gruppo

Zlatan Ibrahimovic è tornato in gruppo col Milan. Il calciatore rossonero ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra, agli ordini di mister Pioli.

Mentre il campionato di Serie A è fermo a causa dei match delle Nazionali in vista dei Mondali di Qatar 2022, coloro che sono rimasti in gruppo, continuano ad allenarsi e mettersi in forma. Dopo il forfait in occasione delle prime due giornate di campionato, per la terza contro la Lazio il tecnico Pioli potrebbe contare nel Milan con Zlatan Ibrahimovic.

Milan, sorride Pioli: Ibrahimovic è tornato in gruppo… con gol e assist

Per il big match di campionato, infatti, lo svedese potrebbe essere a disposizione. Ibra è tornato oggi ad allenarsi in gruppo a Milanello ed ha anche preso parte alla partitella finale. Zlatan si è ripresentato ai compagni con un assist e due reti, che possono significare che è praticamente pronto per riprendersi il posto che gli spetta, il prossimo 12 settembre. Kessie, invece, ha svolto ancora lavoro personalizzato per un problema muscolare, che patisce da inizio agosto.

Già nelle scorse settimane attraverso i social Ibrahimovic aveva lanciato dei segnali positivi sulla sua condizione, dopo l’operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dello scorso giugno, la quale l’ha poi costretto a rinunciare anche agli Europei con la Svezia. Duro e costante lavoro potrebbero dare i risultati attesi fin da subito, ma l’ultima parola sarà di Pioli, il quale in squadra da questo momento potrà contare anche sull’apporto del neo-arrivato Messias.