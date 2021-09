“Non un problema da poco”: il Milan rivive l’incubo di giugno

Milan grande protagonista nel mercato appena chiuso, ma ora per Maldini e Massara c’è subito un problema non da poco da affrontare

Milan regina del mercato. E’ unanime il giudizio positivo sulle mosse di Maldini e Massara nella sessione estiva. Partiti con gli addii pesanti e gratuiti di Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri sono riusciti a rifarsi con acquisti intelligenti, non troppo costosi e che – al momento- paiono indovinati. La partenza della squadra di Pioli è stata positiva con due vittorie agevoli ora però il tecnico dovrà fare in modo di non ripetere gli errori dello scorso anno.

Una cavalcata trionfale o quasi fino a dicembre poi il crollo che ha messo a rischio anche la qualificazione in Champions League. Questo toccherà a Pioli, mentre la società dovrà evitare che si ripetano i casi Donnarumma e Calhanoglu e qualche avvisaglia già c’è.

Milan, problema Kessie: il rinnovo non arriva

Il riferimento è a Franck Kessie, in scadenza nel 2022. Dopo le parole dalle Olimpiadi dell’ivoriano, la trattativa per il nuovo contratto si è arenata davanti alle richieste del calciatore: un ingaggio da 7 milioni di euro che non si allinea al tetto degli stipendi in vigore a Milanello.

Così la ‘Gazzetta dello Sport’ scrive nelle pagelle relative al mercato appena chiuso che “c’è grande attenzione alle spese, anche agli ingaggi”. Così “pure il rinnovo di Kessie ora è in forse e non è un problema da poco”. L’ivoriano rappresenta una colonna portante della squadra di Pioli e, forse più di Donnarumma e Calhanoglu, sostituirlo non sarebbe un affare molto semplice.