Pjanic, sfuma il ritorno alla Juve: pronta una nuova avventura

Dopo esser stato accostato a diversi club italiani, in primis alla Juve, Miralem Pjanic sembra pronto a ripartire dalla Turchia.

E’ stato l’intera estate ad un passo dal ritorno in Italia, ma la nuova destinazione di Miralem Pjanic è assolutamente inaspettata. Accostato a Juve, Napoli e Roma il giocatore è rimasto a fine mercato in maglia blaugrana ed ora sembrerebbe ad un passo dal trasferimento in Turchia, al Besiktas.

Il giocatore non è riuscito a coronare il sogno di ritornare nella formazione di Allegri ed al termine del mercato rischiava di rimanere isolato. Pjanic non è mai stato nelle idee del tecnico blaugrana Ronald Koeman ed ormai la cessione è ad un passo.

Accordo tra Barcellona e Besiktas per Pjanic

Secondo quanto riportato dal collega di Sky Sport Fabrizio Romano Barcellona e Besiktas stanno trattando in maniera avanzata per il trasferimento del giocatore con Pjanic vicino ad approdare nel campionato turco.

Il giocatore si è convinto della destinazione soprattutto grazie al fatto che in questa stagione il Besiktas parteciperà alla Champions League, competizione al quale il bosniaco non vuole mancare.