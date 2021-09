La strategia del Napoli per evitare l’emergenza in porta contro la Juve

Alex Meret si è infortunato durante il ritiro della Nazionale italiana e il Napoli dovrà correre ai ripari per la sfida contro la Juventus, alla ripresa del campionato.

Il timore più grande di un club quando un proprio giocatore parte per le Nazionali si è verificato, in casa Napoli. Alex Meret, indiscutibile portiere titolare azzurro per questa stagione, si è fermato a causa di un infortunio. All’estremo difensore in seguito ad esami strumentali è stata evidenziata una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare.

Napoli, infortunio Meret: salterà la Juve e il club cerca una soluzione

Meret farà rientro a Napoli venerdì mattina, dove sarà visitato dallo staff medico del club e continuerà l’iter riabilitativo. Secondo le informazioni riferite da ‘SKY Sport’, il calciatore dovrà stare fermo per un periodo non ancora definito, che andrà dalle due alle quattro settimane.