Juventus, svelata la frase con cui Ronaldo ha lasciato la Continassa

Prima di cominciare la sua nuova avventura al Manchester United, Cristiano Ronaldo si è congedato dalla Juventus con delle parole piuttosto significative.

Il tempo di Cristiano Ronaldo alla Juventus oramai si è concluso. Il calciatore portoghese è già al Manchester United, dopo aver siglato una doppietta col Portogallo che gli è valsa il record di calciatore più prolifico nella storia della Nazionali. Quella da Torino è stata quasi una fuga per la rapidità dell’arrivo di Mendes in città per trovare una sistemazione all’attaccante, prima che il calciomercato estivo calasse la serranda.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, le parole di Ronaldo durante l’ultimo saluto alla squadra

‘Il Giornale’ rivela un retroscena circa il saluto che CR7 ha fatto alla squadra lo scorso 27 agosto, prima di mettere sotto braccio le valigie e non varcare più i cancelli della Continassa. Cristiano Ronaldo ha ringraziato lo staff della società bianconera al completo per la pazienza nell’attendere la sua decisione in merito al futuro.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini ‘fallisce’ la prova del 9

“Grazie della pazienza che avete avuto”, sarebbero state queste le dichiarazioni del fuoriclasse rivolte a tutta la Juventus e a mister Allegri. D’altronde proprio l’allenatore alla pari di Pavel Nedved fino a pochi giorni prima sembravano convinti della permanenza del portoghese in squadra, tanto ad affermarlo anche pubblicamente. Si sa che invece il calciomercato e la potenza di certi agenti permettono che una situazione si capovolga improvvisamente e alla velocità della luce.