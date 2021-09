Messi e la Champions League, subito la ‘stoccata’ al PSG: “Ora o mai più”

Senza dubbi il colpo dell’estate, l’arrivo di Messi mette pressione per la Champions. Arriva la stoccata al PSG: “Ora o mai più!”

Una sola cosa può rendere una squadra forte, una squadra fortissima: l’arrivo di un fuoriclasse. Lionel Messi al Paris Saint-Germain è stato senza dubbio il colpo dell’estate, un’operazione che cambia le carte in tavolo per il calcio europeo. Soprattutto, rafforza un club mai così lanciato per i grandissimi palcoscenici come quest’anno, dove i parigini potranno recitare (per una volta) il ruolo di grandi favoriti per la Champions League.

Uno status che, però, aggiunge ulteriore pressione sulle spalle del PSG. Prima con Tuchel e poi con Pochettino, i francesi sono ancora a secco di trofei continentali, nonostante la finale e la semifinale degli ultimi due anni. Adesso, l’arrivo di Messi e degli altri campioni può dare certamente una mano, anche se qualcuno è pronto già a profetizzare il futuro prossimo dei transalpini.

Messi e la Champions League, la profezia di Riquelme

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di ‘ESPN’, Roman Riquelme non ha avuto dubbi nel presagire il futuro di Lionel Messi e del suo Paris Saint-Germain: “Se non vinceranno la Champions League quest’anno, non la vinceranno più. Hanno rinforzato molto la squadra e se non riuscissero a vincerla neanche con Leo, sarebbe incredibile”.

Poi l’ex Boca Juniors e nazionale argentino ha concluso sbilanciandosi pesantemente sul futuro prossimo della Pulga: “Sono sicuro che Messi riuscirà a vincere la Champions con il PSG. E dopo averla vinta, vedrete che farà al ritorno al Barcellona, prima di ritirarsi”.