“A giugno parte gratis”: l’annuncio ufficiale dell’Ajax attrae la Serie A

Inter e Napoli drizzano le antenne dopo l’annuncio del direttore sportivo dell’Ajax. Nel mirino dei due club c’è André Onana.

André Onana è in rotta di collisione con l’Ajax. Il portiere del club olandese torna ad allenarsi con il club dopo l’ok del TAR, vista l’imminente fine della squalifica accorsa dopo il mancato rispetto delle norme anti-doping. L’estremo difensore dei Lancieri, però, è oramai lontano dai progetti del club che, nel frattempo, è corso ai ripari acquistando ben due portieri per sopperire alla sua assenza. A voler approfittare della situazione sono tanti club in giro per l’Europa, tra cui anche l’Inter per il dopo Samir Handanovic ed il Napoli nell’ottica di un addio di David Ospina.

Calciomercato Inter, Onana via dall’Ajax: c’è anche il Napoli

A confermare la rottura tra il portiere ed il club olandese ci ha pensato, ancora una volta, Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax. Intervenuto ai canali ufficiali del club ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Il rinnovo di Onana? Mai dire mai nel calcio. Al momento, però, non è una cosa che potrà verificarsi a breve”.

Poi prosegue: “Abbiamo provato per molto tempo a trattare per il suo rinnovo contrattuale, ma non ha funzionato. In estate gli abbiamo dato l’opportunità di trasferirsi, ma non è successo. La società deve guardare avanti, non possiamo aspettarlo. Può partire durante la finestra invernale di mercato, ma andrebbe comunque trovato un accordo economico. Altrimenti a giugno partirà a parametro zero“.