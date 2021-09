La soluzione creativa che può decidere il futuro di Dybala

Attesa infinita per la Juvenuts che spera di risolvere la questione Dybala prima della gara contro il Napoli: serve però una soluzione creativa

Tutto tace e non è un bel segno. Tra la Juventus e Paulo Dybala l’appuntamento con il rinnovo è stato ancora rimandato. In estate un paio di incontri ci sono stati, ma quello di fine agosto che avrebbe dovuto portare alla svolta è stato rimandato. Ovvio visto che erano i giorni della cessione di Ronaldo e gli ultimi di mercato, ma di certo ora dall’entourage della Joya si aspettano un segnale dalla società che finora non è arrivato.

La posizione della società, secondo quanto si legge su ‘TuttoSport’, è chiara: l’offerta da 7 milioni di euro più bonus legati a obiettivi di squadra e personali. Non un prendere e lasciare ma qualcosa che gli si avvicina molto visto che novità da questo punto di vista non ne sono arrivate.

Juventus, rinnovo Dybala: accordo prima del Napoli

Potrebbero arrivare però entro la prossima settimana visto che gli agenti del calciatore attendono ancora la chiamata. Sullo stesso quotidiano piemontese si racconta di una possibile bozza di accordo prima della gara del Napoli.

Per arrivarci servirebbe, si legge, “una soluzione creativa”: un quinquennale ingaggio che parte dai sette milioni di euro e va a salire nel corso degli anni, andando così a soddisfare le richieste di Dybala. Un tira e molla che dovrebbe però concludersi a stretto giro perché arrivare sotto gennaio senza rinnovo significherebbe per la Juventus esporsi al rischio di addio a zero. Quello che la piazza, già scottata dal caso Ronaldo e dal mercato senza ‘botto’, non riuscirebbe a digerire.