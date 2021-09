L’ennesimo infortunio in Nazionale mette in allarme una big di Serie A

Ancora problemi per Giampiero Gasperini. Dopo Muriel e Zapata anche Piccoli ha lasciato la Nazionale per un problema fisico.

L’inizio di stagione dell’Atalanta sembra essere molto più difficoltoso del previsto. Nei primi match stagionali la squadra nerazzurra ha mostrato difficoltà sia nella vittoria arrivata in extremis contro il Torino sia nel pareggio casalingo contro il Bologna. Ora Gasperini è anche alle prese con una possibile emergenza in attacco.

Sia Luis Muriel che Duvan Zapata hanno avuto dei problemi fisici e la notizia arrivata nelle ultime ore di certo non farà piacere al tecnico orobico. L’attaccante dell’Under 21 Roberto Piccoli è uscito infortunato dal match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria contro il Lussemburgo e la diagnosi non è leggerissima.

Arriva il comunicato della Nazionale

L’infortunio di Piccoli mette in emergenza Gasperini in vista del prossimo campionato e negli ultimi minuti la Nazionale ha emesso un comunicato per svelare le condizioni del calciatore:

“Lasciano il ritiro Antonino Gallo e Roberto Piccoli, il difensore del Lecce a causa di un risentimento al ginocchio destro. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato trauma distorsivo contusivo della caviglia sinistra“.