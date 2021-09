Paralimpiadi, è record: una fantastica tripletta fa sognare l’Italia

Record del mondo dell’Italia alle Paralimpiadi. Ambra Sabatini vince la medaglia d’oro nei 100 m di atletica femminile, ma non solo.

Il 2021 continua ad essere un anno magico per l’Italia. Dopo la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020 e le straordinarie vittorie alle Olimpiadi, in primis le medaglie d’oro di Jacobs e Tamberi in quel di Tokyo continuano ad esserci straordinari risultati per la maglia azzurra.

Sono attualmente in corso le Paralimpiadi a Tokyo, una manifestazione dove la nostra nazione sta ottenendo risultati straordinari. L’ultimo grande successo arriva dai 100 metri di atletica dove ciò che hanno fatto le nostre atlete ha dell’incredibile.

Tripla medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi

Nei 100 m di atletica femminile l’Italia ha conquistato un’incredibile tripletta con tutte le atlete azzurre sul podio. Ambra Sabatini ha conquistato la medaglia d’oro ed ha raggiunto questo risultato mediante il record del mondo in questa categoria con 14’11.

La Sabatini ma non solo: l’incredibile vittoria dell’atleta ha visto la protagonista ancora più felice visto che ha condiviso il podio con Martina Caironi e Monica Contraffatto con l’Italia totale dominatrice della gara. Quota 69 medaglie per l’Italia con la Sabatini entusiasta a fine gara: “Vincere è stato bellissimo, ma l’emozione più bella è il podio con noi tre. Vedere l’Italia su quei gradini è fantastico, lo desideravamo tanto tutte quante in questi giorni. Come ci chiamiamo? Le fantastiche tre”