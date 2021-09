L’Arsenal e l’arrivo di Antonio Conte: c’è l’annuncio dell’agente

Il futuro di Antonio Conte e quello club londinese: arriva l’annuncio dell’agente sul possibile cambio di panchina all’Arsenal

L’impatto di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal non è stato quello sperato. E l’avvio di questa stagione è a dir poco da cancellare. Insomma, il futuro all’Emirates Stadium dell’ex vice di Pep Guardiola è tutt’altro che al sicuro, e da Londra qualcuno annuncia già il suo sostituto.

Secondo i media britannici, infatti, l’approdo di Antonio Conte sulla panchina dei Gunners sarebbe cosa quasi fatta, suscitando l’entusiasmo e le speranze del tifo londinese. Un approdo tanto sicuro, al punto che l’ex tecnico dell’Inter avrebbe già firmato un pre-contratto con l’Arsenal, in caso di esonero di Mikel Arteta.

Federico Pastorello (Italian agent close to Antonio Conte) confirms to me:

Rumours about Arsenal having a pre-agreement with Conte are “absolutely NOT true”. No official approach from Arsenal.

— Freddie Paxton (@Freddie_Paxton) September 5, 2021