Mourinho sorride: la Roma pronta a blindare una delle sue stelle

Dopo un ottimo inizio di stagione il centrocampista Lorenzo Pellegrini è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Roma.

Uno dei trascinatori della nuova Roma di Josè Mourinho in questo inizio di stagione è senza dubbio il centrocampista Lorenzo Pellegrini, pupillo del tecnico portoghese e in Nazionale di Roberto Mancini. Con l’arrivo di Mou, Pellegrini sembra esser cresciuto anche mentalmente ed oltre ai gol e agli assist offre prove sempre più confortanti.

Lo stesso Mancini dopo l’ultima sfida ha avuto parole importanti per lui sottolineando come Lorenzo fosse un giocatore polivalente per ogni ruolo del centrocampo. I tifosi della Roma erano in ansia per le condizioni del suo contratto, ma ci sono buone notizie in arrivo.

Roma, pronto il rinnovo per Pellegrini

Secondo quanto riporta Calciomercato.it è davvero vicino il rinnovo di contratto per Pellegrini; il giocatore è in scadenza il prossimo Giugno ed in questo modo la società giallorossa allontana le possibili tentazioni con big italiane e straniere pronte a sfruttare l’occasione.

Pellegrini è andato a segno in tre occasioni in questo inizio di stagione, due volte in campionato ed una volta nel preliminare di Conference League.