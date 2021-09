Szczesny, avvio complicato: arriva la risposta alle critiche

Dopo gli errori contro l’Udinese, Szczesny è stato molto criticato. Il portiere ha rilasciato un’intervista dal ritiro della Polonia.

Il weekend dedicato alle nazionali sta per terminare e la prossima settimana riprenderanno i vari campionati. La notizie principale delle prime due giornate della Serie A è che la Juventus ha un solo punto dopo il pareggio contro l’Udinese e la sconfitta casalinga contro l‘Empoli di Andreazzoli.

La Juventus si è fatta rimontare, nonostante il buon inizio, due gol dall‘Udinese, mentre contro i toscani ha perso meritatamente. Tra i protagonisti in negativo, soprattutto per gli errori contro la squadra di Gotti, c’è sicuramente Szczesny. Il portiere polacco ha rilasciato un’intervista dal ritiro della nazionale polacca:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Szczensy: “Dobbiamo pensare alla partite successive. Non mi soffermo sulle critiche”

“Critiche? Uno dei miei punti di forza è sempre quello di non dare peso sia ai giudizi positivi che negativi. Spesso si esagera in entrambi i casi e la verità si colloca sempre nel mezzo. Bisogna sempre pensare alla partite successive e a guardare avanti. Non mi soffermo sui pareri esterni”.

LEGGI ANCHE >>>Napoli-Juventus, l’allarme per l’infortunio è rientrato: le condizioni

Szcezsny con queste parole ha mostrato sicurezza, ma non è un mistero che la Juventus ha cercato di prendere Donnarumma. La prossima partita dei bianconeri è contro il Napoli al Maradona sabato prossimo ed è già fondamentale, considerando che la squadra di Allegri dista già 5 punti dalle squadre di testa a punteggio pieno.