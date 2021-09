“A Manchester non c’era?”, Ronaldo ‘provoca’ sui social

Il post condiviso questa domenica da Cristiano Ronaldo sui social pare essere una provocazione indirizzata a chi l’ha criticato per il trasferimento al Manchester United.

Dopo aver siglato con il Portogallo il record di marcatore più prolifico nella storia di una Nazionale, Cristiano Ronaldo è volato a Manchester per cominciare a ri-ambientarsi in Inghilterra e prepararsi ai primi impegni con lo United. A tal proposito sui social ha condiviso alcuni scatti familiari dei suoi primi giorni in città.

Cristiano Ronaldo a Manchester: il primo post è una provocazione

Un dettaglio non è sfuggito all’attenzione di più, soprattutto considerate le polemiche delle ultime settimane proprio per la decisione presa dal portoghese di lasciare Torino, agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato. Il commento di CR7 alle foto condivise è stato: “Chi ha detto che a Manchester non c’è il sole?”.

La domanda di Ronaldo pare proprio rivolta al pubblico juventino e non, che ha spesso parlato della differenza tra la qualità di vita in Inghilterra e quella in Italia. Nonostante passino i giorni, pare che l’amaro in bocca permanga per entrambe le parti, che non si sono evidentemente lasciate mettendo tutto alle spalle. I sostenitori bianconeri hanno criticato il poco apporto in termini di trofei da parte del calciatore alla squadra e alla prima Ronaldo si è tolto un sassolino dalle scarpe…