“Azioni legali in arrivo”: Ribery, il comunicato che nessuno si aspettava

La Salernitana è vicina a prendere a parametro zero Frank Ribery. Il club campano ha diramato un comunicato alquanto anomalo.

La Salernitana è ritornata in Serie A dopo 22 anni. I campani hanno iniziato il campionato con due sconfitte contro Bologna e Roma. Contro gli emiliani i granata hanno sfiorato il successo, mentre la squadra di Mourinho ha vinto largamente nella ripresa del match giocato all’Arechi.

Nonostante che il calciomercato sia finito, i campani sono ancora molto attivi per cercare di allestire una squadra che possa lottare per la salvezza. L’acquisto a parametro a zero di Frank Ribery è molto vicino. In serata c’è stato un ‘comunicato anomalo’ della Salernitana sull’ex giocatore della Fiorentina:

Comunicato della Salernitana sulla vendita delle magliette di Ribery iniziata in città

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di alcune segnalazioni che hanno riporato che alcuni locali commerciali avrebbero messo in vendita maglie del club riportanti il nome di Frank Ribery, disconosce la produzione di queste maglie perché, ad oggi, il calciatore non è tesserato con il nostro team”.

Il comunicato della Salernitana poi continua: “La società non esclude di poter intraprendere vie legali per tutelare la propria immagine e diffida chiunque dal continuare a tenere tali atteggiamenti illeciti, ricordando che solo i punti vendita ufficiali del club sono autorizzati, esclusivamente, alla vendita di prodotti ufficiali”.