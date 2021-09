Vlahovic, il futuro è già scritto: “Non resterà in Serie A”

Il parere di alcuni esperti e intenditori di mercato, i quali hanno commentato la probabilità di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus, in occasione della prossima stagione.

L’addio ormai consumatosi di Cristiano Ronaldo alla Juventus porta la dirigenza bianconera alla necessità di un intervento sul mercato per il futuro del parco attaccanti. Il club ha deciso di sopperire con giovani in rampa di lancio per poi concludere un acquisto maggiormente competitivo in occasione della prossima estate. Il nome sul taccuino è quello di Dusan Vlahovic.

Juventus su Vlahovic, ma l’anno prossimo potrebbe essere troppo tardi

Il serbo è rimasto alla Fiorentina, nonostante le varie indiscrezioni di calciomercato, per il veto posto dal presidente Commisso alla sua cessione ma anche perché non sono giunte offerte pronte a sfidare la ferma volontà del patron. La stagione che è appena cominciata sarà fondamentale per confermare le aspettative sul 21enne.

Se dovesse consacrarsi, sarebbe però difficile che il mercato italiano sia economicamente alla sua altezza. Almeno è questa l’opinione degli esperti interpellati dal quotidiano ‘Tuttosport’, ovvero Giuseppe Bozzo, Silvio Pagliari e Davide Torchia. All’unisono hanno dichiarato: “Il calcio italiano non può permettersi un acquisto da 70-80 milioni. Brava la Fiorentina a trattenerlo, ma il prossimo anno può partire. Se andrà via non resterà in Serie A, a certe cifre può arrivare la Premier League“.