Cassano attacca anche la Nazionale: “Non sa giocare a calcio”

Antonio Cassano torna a dire la sua opinione e questa volta attacca la Nazionale Italiana: ‘non sa giocare a calcio’.

Antonio Cassano non risparmia la Nazionale Italiana dalle sue critiche. Ha parlato, in generale, della prestazione degli azzurri nelle partite giocate dopo la vittoria degli Euro2020. In particolare, poi, ha attaccato Ciro Immobile, dichiarando che, secondo lui, “non sa giocare a calcio”. Parole dure quelle dell’ex giocatore nei confronti del centravanti azzurro, arrivate dopo lo 0-0 rimediato dall’Italia contro la Svizzera per la partita di qualificazioni ai Mondiali del 2022 che ci saranno in Qatar.

Cassano parla della Nazionale Italiana e dice la sua su Ciro Immobile

Cassano, quindi, parla del modo di giocare della Nazionale Italiana, durante la diretta della ‘Bobo TV’ su Twitch. Ha dichiarato: “Abbiamo sempre giocato a calcio, tranne con la Spagna. Non so se tra un anno possiamo presentarci al Mondiale con quell’attacco, con tutto il rispetto per Scamacca e Raspadori. C’è un grandissimo problema”.

Infine, proprio in merito al discorso ‘attaccante’, ha approfondito la questione affermando: “Immobile? Ha fatto 150 gol con la Lazio, ieri Bobo a fine carriera ne avrebbe segnati tre. La Svizzera in difesa è scarsa, è folle che l’Italia non abbia segnato. Raspadori è giovane, Scamacca non è di livello internazionale. Immobile non sa giocare a calcio, ha paura proprio. Lo avverto io che sono stato calciatore. La palla gli scotta, non la vuole“.