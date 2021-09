Napoli-Juventus, è ufficiale: è arrivata la decisione su Osimhen

Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Accettato il ricorso per ridurre la squalifica all’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Arriva la notizia più attesa. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen sarà disponibile per il big match di campionato, in programma sabato alle ore 18 tra Napoli e Juventus. E’ arrivata in queste minuti la notizia che tutti i tifosi e la società partenopea attendevano.

Il Napoli ha vinto il ricorso riguardo la squalifica per il suo centravanti ed in tribunale la squalifica è stata ridotta da due ad un solo turno di Serie A. Un’ottima notizia per Luciano Spalletti che potrà contare cosi sul suo bomber.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, il ricorso su Osimhen è un successo

Il giocatore africano era stato espulso per un ‘gesto ritenuto antisportivo’ nel match valido per la prima giornata di campionato contro il Venezia. A meno di clamorose novità il giocatore partirà dal primo minuto contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Italia, i due big si fermano in allenamento: Serie A in apprensione

Ad anticipare la notizia in anteprima è stata la radio ufficiale del club azzurro Kiss Kiss. Dopo il ko in amichevole contro il Benevento Spalletti può finalmente tornare a sorridere.