La bella notizia con cui inizia Napoli-Juventus per Spalletti

David Ospina, portiere del Napoli, sarà a disposizione per la gara contro la Juventus. Il calciatore partirà con un volo privato dopo la gara tra Colombia e Cile.

Dopo giorni di domande e timori, l’allarme è rientrato per il Napoli. David Ospina contro la Juventus, sabato pomeriggio, potrà essere regolarmente in campo. Il calciatore si era fermato durante la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro la Bolivia, dopo uno scontro di gioco. Tuttavia, era rimasto in campo a causa dell’esaurimento dei cambi a disposizione e a fine gara era rientrato zoppicando negli spogliatoi. Una situazione che aveva subito messo sull’attenti lo staff medico del Napoli, in contatto costante con la Colombia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Ospina torna in tempo per la Juventus

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la situazione è rientrata, anche perché la diagnosi ha evidenziato soltanto una forte contusione, già smaltita. D’altronde Ospina è stato impiegato anche nella gara successiva contro il Paraguay e il suo utilizzo è previsto pure giovedì contro il Cile. Lo stesso giocatore ha poi rasserenato il Napoli, che ha messo a disposizione del calciatore un volo privato per permettergli di tornare in Italia appena dopo l’ultima gara prevista con la Colombia.

LEGGI ANCHE >>> Brutta scena fuori al Maradona: coinvolto il presidente De Laurentiis

Ospina viaggerà con Juan Cuadrado, compagno di Nazionale e calciatore della Juventus, poiché entrambi hanno la necessità di tornare in Italia per essere a disposizione sabato pomeriggio. Tuttavia, non avranno la possibilità di smaltire il fuso orario e ciò potrebbe essere un fattore da prendere in considerazione. Spalletti comunque è felice della notizia poiché a sua disposizione non avrebbe avuto nemmeno Meret, fermo per un mese ai box proprio per infortunio.