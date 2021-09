Serie A, tegola per l’attaccante: “Tempi di recupero lunghi”

Assenza pesante per Gasperini nelle prossime settimane. L’Atalanta ha diramato un comunicato sulle condizioni di Muriel.

L’Atalanta e la Juventus, tra le grandi, sono le uniche squadre a non essere a punteggio pieno dopo due giornate. Il team lombardo ha vinto la prima gara contro il Torino in trasferta, mentre hanno pareggiato in casa contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le partite delle nazionali.

I nerazzurri sfideranno sabato sera, ore 20.45, la Fiorentina, ma proprio un ex viola non ci sarà. Muriel ha subito un infortunio durante la sfida contro il Bologna e nel tardo pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale dell’Atalanta sulle sue condizioni che di certo non farà piacere sia a Gasperini che ai tifosi bergamaschi:

Atalanta, Muriel non rientrerà a breve in squadra

“Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto Muriel in mattinata, hanno evidenziato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero dell’attaccante non saranno brevi. Inizialmente il colombiano resterà fermo una settimana durante la quale effettuerà tutte le terapie del caso”.

La nota dell’Atalanta poi si conclude così: “Al termine di questa settimana verranno effettuati ulteriori accertamenti diagnostici per monitorare la lesione muscolare”. Brutte notizie per Gasperini, visto che anche Zapata è in dubbio per la gara di sabato. L’ex giocatore del Napoli è rientrato oggi in gruppo.