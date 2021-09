De Laurentiis e Gattuso, incontro a sorpresa? Le foto non lasciano dubbi

Incontro a sorpresa tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso? Le foto non lasciano dubbi, sarebbe la prima volta dopo l’addio al Napoli

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”. L’adagio è scontato, soprattutto se si parla di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Un rapporto nato, cresciuto e tramontato nell’arco di diciotto mesi e che in dote ha portato una Coppa Italia e tanti punti interrogativi. I due non si beccavano dall’addio (tutt’altro che diplomatico) del calabrese alla panchina del Napoli e si sono rincontrati oggi in un’inedita location.

Sia il patron azzurro che il tecnico calabrese, infatti, sono stati pizzicati sul red carpet del Festival di Venezia. Un incontro particolare, che non è stato testimoniato da ulteriori scatti e che può solo lasciare alla nostra immaginazione i suoi dialoghi e le sue battute. Dopotutto, nella conferenza stampa di inizio stagione, De Laurentiis non aveva riservato parole tenere nei confronti di Gennaro Gattuso.

Lo strano incontro tra De Laurentiis e Gattuso: il motivo

A ricongiungere temporaneamente i due, comunque, è stata la prima della pellicola ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti. Aurelio De Laurentiis, d’altronde, è una delle presenze fisse alla Biennale e ha sfilato sul tappeto rosso da fondatore e proprietario della ‘FilmAuro’, oltre che da appassionato di cinema.

Gattuso, invece, ha preso parte alla prima accompagnato dalla moglie Monica Romano, aggiungendo il proprio nome a quello delle tante star del mondo dello spettacolo e dello sport, presente al Festival di Venezia. Sereno e disinvolto, l’ex tecnico di Milan e Napoli si è mostrato sorridente e rilassato dinanzi i fotografi.