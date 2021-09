Inter, Inzaghi cambia ruolo a Dzeko e Correa: la svolta tattica

Il nuovo 3-5-2 di Simone Inzaghi, come confermato già dalle prime due gare di campionato, sarà totalmente differente nell’interpretazione rispetto allo stesso modulo scelto da Antonio Conte nella passata stagione

Stesso modulo, ma diversa interpretazione: è questa la novità che Simone Inzaghi continuerà a inculcare nella mente dei giocatori dell’Inter. Il tecnico nerazzurro proverà a compattare i reparti per sfruttare al meglio le qualità tecniche dei singoli, esaltando la collettività. Inzaghi, come noto, non potrà più contare su Lukaku, ma l’arrivo di Dzeko e Correa servirà per il nuovo processo di evoluzione nerazzurro.

Dzeko non agirà da semplice centravanti: Inzaghi lo trasformerà in un regista alto, pronto a stoppare palla spalle alla porta e impostare il gioco testa alto e smistando il pallone nelle corsie esterne. Un centravanti boa, ma pronto ad agire da trequartista, aspetto che potrebbe premiare totalmente anche gli inserimenti di Lautaro Martinez e degli esterni offensivi, vedi Perisic, Dumfries o Darmian.

Inzaghi potrebbe sfruttare il Tucu (sia a gara in corso, sia dal primo minuto,) nella posizione di seconda punta, pronto a partire dalla sinistra. Un ruolo ricoperto già parzialmente alla Lazio, ma in maglia nerazzurra potrebbe rivelarsi più dettagliato e incisivo dal punto di vista della finalizzazione. Inzaghi, di fatto, spingerà Correa più vicino alla porta, pronto a dare manforte all’azione offensiva di Dzeko o Lautaro Martinez.