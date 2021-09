Mondiali ogni due anni, Ceferin ha un nuovo nemico: Ronaldo si è schierato sui propri social, attraverso una post su Instagram

È tempo di rivoluzioni nel mondo del calcio. O almeno, è la speranza di Gianni Infantino, presidente della FIFA. Il super-dirigente italiano ha espresso il desiderio e la necessità di rivedere l’attuale calendarizzazione dei Mondiali di calcio (sia maschili, sia femminili), con l’obiettivo di disputarli una volta ogni due anni, anziché dei canonici quattro.

Un vero e proprio atto di guerra nei confronti della UEFA e del suo presidente Ceferin, ancorati invece all’attuale disposizione temporale delle competizioni. Eppure, lo studio di fattibilità proposto dalle varie Federazioni hanno mostrato dati in controtendenza al volere della stessa UEFA.

“L’88% delle Federazioni è a favore di un tale rivoluzione”, ha dichiarato Infantino nel corso del suo discorso all’ECA, negli ultimi giorni. Insomma: “Il dado è tratto”, nei confronti del suo omologo UEFA e un messaggio chiaro agli appassionati di tutto il mondo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> È programmato l’incontro che fa sorridere Mourinho

Ronaldo si schiera in favore della FIFA

Sui propri social, intanto, c’è già chi appoggia la nuova imbeccata della FIFA. E’ Ronaldo (il ‘Fenomeno’), stavolta, a dirsi a favore dei Mondiali ogni due anni. Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, l’ex fuoriclasse brasiliano ha stuzzicato i propri followers con un sondaggio in merito. E a margine, un grande “YES!” a rivelare la sua opinione sulla nuova e possibile rivoluzione della FIFA. Insomma, un ‘nemico’ dalle dimensioni titaniche per Ceferin, che spera in un colpo di coda al momento della decisione finale.