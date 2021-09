“Guardiola pazzo di lui”: occhio Milan, il Manchester City fa sul serio

Il calciomercato non dorme mai e il City fa sul serio per il big del Milan. Dall’Inghilterra sono sicuri: “Guardiola è pazzo di lui”

Poco importa che la sessione è terminata da una decina di giorni, il calciomercato non dorme mai. Soprattutto per le big d’Europa, sempre protese a spendere a spandere, a caccia dell’ultimo top player da aggiungere in organico. Lo sa bene il Manchester City di Pep Guardiola, che negli ultimi anni non ha mai badato a spese quando c’era da rinforzare l’organico del catalano.

Liga, Bundes, Serie A e Premier League: nessun campionato è al sicuro quando il City decide di muoversi sul mercato. Nessuna offerta può rivelarsi tanto indecente da essere rifiutata. Guardiola è un allenatore che non ha bisogno di chiedere e se c’è qualcuno di suo gradimento, questo può finire dritto tra le sue fila.

Guardiola pazzo di Theo Hernandez, le richieste del Milan