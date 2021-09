Inter, la rivelazione sulla cessione ‘bloccata’: “Scelta di Inzaghi!”

L’agente di Satriano parla delle richieste ricevute dall’attaccante: Inzaghi però ha voluto la sua permanenza a Milano.

L’agente di Martin Satriano, l’uruguaiano Nick Maytum, ha parlato ai microfoni di ‘FcInterNews’ e ha rilasciato una lunga intervista. In questa ha parlato delle richieste che il suo attaccante ha ricevuto durante la sessione estiva di calciomercato appena conclusa.

Al suo profilo sono stati, infatti, fortemente interessati il Cagliari e il Brest. Alla fine il giocatore è rimasto a Milano, all’Inter, e in questa permanenza ha inciso particolarmente la volontà dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Le parole dell’agente: Inzaghi è stato fondamentale

In merito alle squadre che quest’estate sono state interessate a Satriano, l’agente ha dichiarato: “Sono state squadre sia italiane che straniere. Anche se quelle che lo hanno cercato con maggiore insistenza, riscontrando pareri positivi, sono state Cagliari e Brest. Questo significa, ma lo sapevamo già, che il giocatore è apprezzato da molti”.

Simone Inzaghi, però, crede fortemente in lui e, a tal proposito, Maytum ha affermato: “Non è partito per una scelta di Inzaghi, condivisa da tutti. E perché essere parte di un progetto importante di un top club mondiale come l’Inter può essere l’occasione per diventare un giocatore migliore, ancora più forte. Ci hanno solo detto che Satriano avrà le sue opportunità. E sono sicuro che appena potrà dimostrare la sua fame e la sua voglia, ‘Satri’ non sbaglierà“.